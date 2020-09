Berlusconi dimesso dal San Raffaele: «È stata la prova più pericolosa della mia vita. Ma l’ho scampata bella» – Il video (Di lunedì 14 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 14 settembre Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato dimesso mattina dell’ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato ricoverato giovedì 3 settembre dopo essere risultato positivo al Coronavirus. A preoccupare nelle prime battute erano state le caratteristiche del paziente, come aveva spiegato il suo medico di fiducia Alberto Zangrillo. Prima di lasciare l’ospedale, è stato lo stesso Berlusconi a parlare qualche minuto con i giornalisti apparendo in buone condizioni: «È stata la prova più pericolosa della mia vita – ha detto l’ex premier – Il prof. Clementi è rimasto sorpreso per la ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 14 settembre Il leader di Forza Italia Silvioè statomattina dell’ospedale Sandi Milano, dove è stato ricoverato giovedì 3 settembre dopo essere risultato positivo al Coronavirus. A preoccupare nelle prime battute erano state le caratteristiche del paziente, come aveva spiegato il suo medico di fiducia Alberto Zangrillo. Prima di lasciare l’ospedale, è stato lo stessoa parlare qualche minuto con i giornalisti apparendo in buone condizioni: «Èlapiùmia– ha detto l’ex premier – Il prof. Clementi è rimasto sorpreso per la ...

Corriere : Berlusconi dimesso in mattinata dal San Raffaele di Milano - MediasetTgcom24 : Berlusconi sarà dimesso stamattina dal San Raffaele - SkyTG24 : Coronavirus, Silvio Berlusconi oggi dimesso dal San Raffaele - djschenetti : #Berlusconi dimesso e @Briatore negativo. Giornata dura per #SelvaggiaLucarelli - LuigiBevilacq17 : RT @Pistogolblasta2: #Berlusconi dimesso oggi dal #sanraffaele. Giusto in tempo per poter accompagnare la propria fidanzata al primo giorno… -