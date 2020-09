Berlusconi dimesso dal San Raffaele “Anche stavolta l' ho scampata”

(Di lunedì 14 settembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Il presidente di Forza Italia Silvioè statodall'ospedale Sandi Milano, dove era stato ricoverato lo scorso 3 settembre per le complicazioni legate alla sua positività al Corinavirus.Ad attenderlo, oltre a decine di giornalisti, anche diversi supporter che lo hanno salutato con un applauso. “Posso dire con soddisfazione che anche questa volta me la sono scampata bella. Grazie al cielo e alla professionalità dei medici del San, primo fra tutti il professor Alberto Zangrillo e ai suoi collaboratori, ho superato quella che considero la prova più pericolosa della mia vita, ha detto l'ex premier.“Il professor Clementi del San– ha spiegato– ha studiato il ...

Nei giorni scorsi Alberto Zangrillo, primario di Terapia intensiva del San Raffaele di Milano, aveva parlato di un quadro clinico "confortante" in merito alle condizioni di salute di Berlusconi. Il le ...Berlusconi resterà in isolamento, secondo quanto si è appreso probabilmente nella sua residenza di Arcore, fino a quando non avrà un secondo tampone negativo. L'ex premier, che nelle scorse settimane ...