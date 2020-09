Berlusconi | dal San Raffaele assicurano | “Dietro la poderosa ripresa immunitaria nessun mistero Trattato con Remdesivir”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 settembre 2020) Sarà per il balletto su“asintomatico”, che poi annuncia di non avere più febbre e dolori. Sarà per le polemiche sulla catena del contagio che ha coinvolto una delle famiglie più potenti d’Italia; oppure per la narrazione da leone in gabbia che ha accompagnato il ricovero al San(titolo del quotidiano Libero: “Silvio se ne frega: lavora pure con la febbre”). Di fatto, c’è mezza Italia che guardando le immagini di Silvioappena dimesso – dopo una polmonite bilaterale – si chiede cosa ci sia dietro il “miracolo”. Cioè, come sia stato possibile che un (quasi) 84enne affetto da patologie croniche pregresse – dal cuore al diabete e dunque per definizione “fragile” – abbia archiviato il ...