Beautiful anticipazioni | Thomas e Hope marito e moglie ma con una grande incognita

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 14 settembre 2020) Alla fine questo matrimonio si farà oppure no? Lo scopriamo con lediche ci portano nuovamente a Los Angeles per la nuova puntata della soap americana. Cosa accadrà nella puntata di domani 15 settembre 2020? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo dalle puntate americane.è rimasta sotto choc quando Phoebe ha pronunciato il suo nome, o meglio, quando la piccola l’ha chiamata mamma. Nessuno può immaginare che la piccola in realtà sia la figlia di Liam eanche se Flo, è a un passo da dire a tutti quello che è successo davvero. Lo farà prima chediventino? Lo scopriamo con ledella puntata di ...