Beautiful | anticipazioni | Hope si sposa con Thomas ma rifiuta di andare a letto con lui

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 14 settembre 2020)- Annika Noelle e Matthew Atkinson(Matthew Atkinson) e(Annika Noelle) sino, ma si tratterà dell’ennesimo matrimonio made indestinato al fallimento. Nelle puntate della soap americana in onda questa settimana su Canale 5, i due diventeranno marito e moglie, ma la ragazza, ancora innamorata di Liam (Scott Clifton), rifiuterà di consumare le nozze. Il suo ex, dal canto suo, non potrà trattenersi dal confessarle il suo amore, gettandola ulteriormente in confusione; Liam è inoltre deciso a smascherare il rivale e porterà avanti una sua indagine, come si evince dalleche seguono.da lunedì 14 a domenica 20 settembre ...