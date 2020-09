Beatrice Valli, bacio appassionato sui social: “Sei sempre stato tu” (Di lunedì 14 settembre 2020) Beatrice Valli, bacio appassionato sui social: “Sei sempre stato tu”. I due si sono conosciuti durante Uomini e Donne e da allora non si sono più lasciati Beatrice Valli è una delle influencer più amate di Instagram: lei e Marco Fantini si sono conosciuti a Uomini e Donne e da allora non si sono più … L'articolo Beatrice Valli, bacio appassionato sui social: “Sei sempre stato tu” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 14 settembre 2020)sui: “Seitu”. I due si sono conosciuti durante Uomini e Donne e da allora non si sono più lasciatiè una delle influencer più amate di Instagram: lei e Marco Fantini si sono conosciuti a Uomini e Donne e da allora non si sono più … L'articolosui: “Seitu” proviene da YesLife.it.

Corriere : Beatrice Valli ha 25 anni, due milioni e mezzo di follower e tre figli. Ha postato un video in cui il girovita è de… - _Valealizzi_ : RT @INYOUREYESZ4YN: Oddio non fate una questione di stato. Non tutti sono i futuri Marco Fantini e Beatrice Valli ok? #uominiedonne - INYOUREYESZ4YN : Oddio non fate una questione di stato. Non tutti sono i futuri Marco Fantini e Beatrice Valli ok? #uominiedonne - cessoraro : @alwayswillbeu @iamawonkrubitch O come Beatrice valli, che facessero il loro lavoro, continuando a fare storie e a… - ooceansea : RT @_bleeding_eyes_: A #Venezia77 più gente come Alessandra Mastronardi e meno pseudo influencer come Beatrice Valli, Taylor Mega e Giulia… -

Ultime Notizie dalla rete : Beatrice Valli Beatrice Valli e il messaggio body positive: "Non è la nostra taglia che ci definisce" d.repubblica.it Beatrice Valli a Marco Fantini: "Tu che mi hai aiutato ad amare le mie nuove forme"

L'influencer, neomamma per la terza volta, in un post dedicato al fidanzato torna a parlare del suo corpo post parto: "Grazie a te ho capito che non c’è cosa più bella di un uomo che sa amarti ancora ...

Beatrice Valli in intimo su Instagram dopo la gravidanza: il messaggio body positive (ma c'è anche la pubblicità)

«Imparare ad amarsi ed accettarsi nonostante i cambiamenti è fondamentale!». Lo ha scritto l'influencer beatrice Valli su Instagram pubblicando una foto in intimo a pochi mesi dalla tenza gravidanza.

L'influencer, neomamma per la terza volta, in un post dedicato al fidanzato torna a parlare del suo corpo post parto: "Grazie a te ho capito che non c’è cosa più bella di un uomo che sa amarti ancora ...«Imparare ad amarsi ed accettarsi nonostante i cambiamenti è fondamentale!». Lo ha scritto l'influencer beatrice Valli su Instagram pubblicando una foto in intimo a pochi mesi dalla tenza gravidanza.