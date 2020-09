Beach volley, domani in Lettonia scattano i Campionati Europei (Di lunedì 14 settembre 2020) Nella giornata di domani scatteranno i Campionati Europei di Beach volley a Jurmala, in Lettonia, proprio dove nel 2017 trionfarono gli azzurri Daniele Lupo e Paolo Nicolai. Nel tabellone maschile cambio dell’ultima ora con Jakob Windisch che affiancherà Adrian Carambula al posto di Enrico Rossi, fermato da un problema alla spalla. L’altra coppia italiana, ovviamente, sarà quella dei vice campioni olimpici e tre volte campioni continentali Daniele Lupo e Paolo Nicolai, mentre nel tabellone femminile ci saranno Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth. Le azzurre allenate da Terenzio Feroleto sono inserite nella pool F insieme alle ceche Hermannova-Slukova, alle francesi Jupiter-Chamereau e alle padroni di casa Namike-Brailko. Nel tabellone maschile Lupo-Nicolai ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 settembre 2020) Nella giornata discatteranno idia Jurmala, in, proprio dove nel 2017 trionfarono gli azzurri Daniele Lupo e Paolo Nicolai. Nel tabellone maschile cambio dell’ultima ora con Jakob Windisch che affiancherà Adrian Carambula al posto di Enrico Rossi, fermato da un problema alla spalla. L’altra coppia italiana, ovviamente, sarà quella dei vice campioni olimpici e tre volte campioni continentali Daniele Lupo e Paolo Nicolai, mentre nel tabellone femminile ci saranno Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth. Le azzurre allenate da Terenzio Feroleto sono inserite nella pool F insieme alle ceche Hermannova-Slukova, alle francesi Jupiter-Chamereau e alle padroni di casa Namike-Brailko. Nel tabellone maschile Lupo-Nicolai ...

