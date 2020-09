Bayern Monaco, Hoeness: “Thiago? Liverpool e United non hanno stile” (Di lunedì 14 settembre 2020) “Credo che sia ovvio che Thiago abbia un accordo con il Liverpool o con lo United. O anche con tutte e due. Ma i club stanno bluffando e nessuno dei due ha ufficialmente ancora contattato il Bayern”. Queste le parole dell’ex presidente del Bayern Monaco, nonché leggenda del club bavarese, Uli Hoeness sulla situazione legata a Thiago Alcantara dato in partenza con destinazione Inghilterra. “Dal mio punto di vista, questo si chiama non avere stile -ha proseguito ai microfoni di Sport1 – Ci stanno ricattando, aspettano l’ultima settimana per fare un’offerta al ribasso”. Leggi su sportface (Di lunedì 14 settembre 2020) “Credo che sia ovvio che Thiago abbia un accordo con ilo con lo. O anche con tutte e due. Ma i club stanno bluffando e nessuno dei due ha ufficialmente ancora contattato il”. Queste le parole dell’ex presidente del, nonché leggenda del club bavarese, Ulisulla situazione legata a Thiago Alcantara dato in partenza con destinazione Inghilterra. “Dal mio punto di vista, questo si chiama non avere stile -ha proseguito ai microfoni di Sport1 – Ci stanno ricattando, aspettano l’ultima settimana per fare un’offerta al ribasso”.

