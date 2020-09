Battaglia | Sgombero viale Pretoriano? Hanno spostato giacigli

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 14 settembre 2020) Roma – “La rete di accoglienza a Roma non c’e’ e anche la collaborazione istituzionale sembra essere passata di moda: nonostante la sollecitazione dichiarata a Roma Capitale dal Municipio I lo scorso 11 agosto ad un progetto interistituzionale utile trovare una soluzione di accoglienza per il dormitorio a cielo aperto di, oggi si e’ preferito sgomberare senza un piano di accoglienza appunto nelle strutture del Campidoglio spostando di fatto queisolo altrove. In altri quartieri. Come se quelle persone fossero polvere e Roma non fosse Capitale. Voltiamo pagina in fretta. Seriamente. La citta’ merita una scienza sociale applicata che coniuga servizi sul territorio e dignita’ delle persone, capace di tenere insieme accoglienza e decoro”. Cosi’ in una nota Erica ...