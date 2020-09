Basket | Supercoppa | Brindisi-Roma 98-62

(Di lunedì 14 settembre 2020)98-62soffre per 20' prima di dilagare contro la Virtus. Ora non può che attendere il risultato dell'ultimo turno del girone D tra Sassari e Pesaro per conoscere il suo ...

Eurosport_IT : Dominio Brindisi contro i capitolini, pugliesi che trovano la quarta vittoria di questa #LBASupercoppa ????… - sportface2016 : Supercoppa A1 2020, #Brindisi-#VirtusRoma 98-62: cronaca e tabellino #LBASupercoppa - m_angella14 : Unahotels – Segafredo 72-74: Reggio sfiora una clamorosa qualificazione. VIDEO - FlashScoreIT : ?? #LBASuperCoppa Ultime decisive partite per decidere le vincenti del girone C e D! LIVE dalle 17.00 ??… - del_piero29 : Motogp: Misano, 10 mila persone; Formula 1: Mugello, 3 mila spettatori; Supercoppa Pallavolo : 1000 spettatori al… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Supercoppa

OLBIA. I quattro successi incassati sinora a fronte di una sola sconfitta non bastano alla Dinamo Banco di Sardegna per essere certa di accedere alle Final Four di Supercoppa in programma nel weekend ...Ultima giornata del girone D per la Eurosport Supercoppa. Al GeoVillage di Olbia va in scena la sfida tra Happy Casa Brindisi e Virtus Roma. Gli uomini di Frank Vitucci sono ancora in corsa per l’acce ...