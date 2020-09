Bari | prostituzione di giovanissime | “sempre più verso il centro” Gesualdo | per combattere il fenomeno colpire innanzitutto le mafie

(Di martedì 15 settembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso da Maria Grazia: Le cronache ci raccontano la storia di una ragazza, giovanissima e originaria dell’est, stanca di prostituirsi a, nella zona tra Quartierino e Stanic. La giovane lamenta l’arrivo di nuove ragazze, ancor più piccole e spregiudicate di lei, che guadagnano di più proteggendosi meno e, probabilmente, gestite da personaggi più potenti e pericolosi. “Laed il suo sfruttamento non sono di certo argomenti nuovi, curiosa è però la mappa che si sposta sempre piùil centro, con organizzazioni sempre più potenti e pericolose. Stupisce infatti il nuovo dato che vede le ragazze non più ai margini della città, sparse sul lungomare o sulle complanari, ma ai margini di ...

BitontoLiveIt : #Bitonto Bari, prostituzione in pieno centro, Gesualdo (Itc): 'Più presidi in città' -

Ultime Notizie dalla rete : Bari prostituzione

Noi Notizie

«Io vorrei andare via di qui, lasciare questa maledettissima strada. Sono arrivate delle nuove ragazze, più giovani, che hanno cominciato a battere da tre settimane. Attirano più clienti. Sono temerar ...(ANSA) - BARI, 28 AGO - Un appartamento adibito a b&b a luci rosse in via Pasubio, nel quartiere Carrassi di Bari, è stato sequestrato dalla Polizia locale. Gli agenti, dopo appostamenti e informazion ...BARI - «Dire che la prostituzione non andrà in vacanza a ferragosto, purtroppo, è scontato. Un po’ meno dire che quel giorno ci sarà chi, una volta ancora, guarderà in faccia la cruda realtà senza vol ...