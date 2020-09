Barcellona, obiettivo Lautaro Martinez dell’Inter per rimpiazzare il partente Suarez (Di lunedì 14 settembre 2020) Prosegue la ricerca di un attaccante da parte del Barcellona, che deve muoversi piuttosto in fretta sul mercato dato l’imminente inizio del campionato e soprattutto l’addio annunciato di Luis Suarez. L’attaccante uruguaiano non rientra infatti nei piani del neo allenatore Ronald Koeman e potrebbe accasarsi alla corte della Juventus. Il club blaugrana ha perciò intensificato i contatti per Lautaro Martinez, già da tempo obiettivo dei vice campioni di Spagna. Secondo quanto riportato da “Marca“, nonostante le elevate richieste dell’Inter, che chiede circa 100 milioni per l’argentino, a fare la differenza potrebbero essere le motivazione del giocatore, deciso ad accettare la proposta del Barça. Con tutta probabilità, emergeranno ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 settembre 2020) Prosegue la ricerca di un attaccante da parte del, che deve muoversi piuttosto in fretta sul mercato dato l’imminente inizio del campionato e soprattutto l’addio annunciato di Luis. L’attaccante uruguaiano non rientra infatti nei piani del neo allenatore Ronald Koeman e potrebbe accasarsi alla corte della Juventus. Il club blaugrana ha perciò intensificato i contatti per, già da tempodei vice campioni di Spagna. Secondo quanto riportato da “Marca“, nonostante le elevate richieste dell’Inter, che chiede circa 100 milioni per l’argentino, a fare la differenza potrebbero essere le motivazione del giocatore, deciso ad accettare la proposta del Barça. Con tutta probabilità, emergeranno ...

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona obiettivo Juve, il Barcellona mette i bastoni tra le ruote per un obiettivo di mercato Calciomercato.com SM – Maxi offerta del Real Madrid per Lautaro: l’Inter chiede 60 milioni più Jovic (e Hakimi)!

Clamorosa indiscrezione calciomercato lanciata da pochissimi minuti da Sportmediaset, secondo cui in gran segreto il Real Madrid si sarebbe mosso nelle ultime settimane per Lautaro Martinez. Un’operaz ...

