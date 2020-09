Azzolina su Riapertura Scuola: Abbiamo Lavorato Bene (Di lunedì 14 settembre 2020) La Ministra Lucia Azzolina, ospite a “L’Aria che Tira”, interviene in merito alla Riapertura della Scuola. “Sarà un anno difficile ma ho certezza che Abbiamo Lavorato Bene. Non ci siamo mai fermati, io, come tutta la comunità scolastica” afferma. “Il rischio zero non esiste. Tutto pronto? C’è ancora qualche criticità, ma questo c’è stato sempre ogni anno. La Scuola in questo momento va protetta” aggiunge. “Le mascherine ci sono, sono state consegnate alle scuole e ogni studente troverà mascherina sul banco” conclude. Leggi su youreduaction (Di lunedì 14 settembre 2020) La Ministra Lucia, ospite a “L’Aria che Tira”, interviene in merito alladella. “Sarà un anno difficile ma ho certezza che. Non ci siamo mai fermati, io, come tutta la comunità scolastica” afferma. “Il rischio zero non esiste. Tutto pronto? C’è ancora qualche criticità, ma questo c’è stato sempre ogni anno. Lain questo momento va protetta” aggiunge. “Le mascherine ci sono, sono state consegnate alle scuole e ogni studente troverà mascherina sul banco” conclude.

