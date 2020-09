Axa Italia: Anna Maria Ricco e Chiara Soldano nuovi ingressi in Executive Committee (Di lunedì 14 settembre 2020) Roma, 14 set. (LabItalia) - Il Gruppo AXA Italia, dal 1° settembre, ha nominato Chief Transformation Officer della Capogruppo AXA Assicurazioni S.p.A. Anna Maria Ricco, 51 anni, una laurea in Informatica presso l'Università degli Studi di Milano e oltre 20 anni di esperienza maturata inizialmente come strategic consultant in importanti società di consulenza, tra cui Andersen Consulting e McKinsey&Company e, negli ultimi quindici anni, come manager di alto livello presso importanti istituti finanziari, tra cui Unicredit e BPM. Anna Maria Ricco avrà il compito di guidare e accelerare, in tutte le imprese del Gruppo, il percorso strategico di trasformazione, modernizzazione e semplificazione, su cui AXA Italia ... Leggi su iltempo (Di lunedì 14 settembre 2020) Roma, 14 set. (Lab) - Il Gruppo AXA, dal 1° settembre, ha nominato Chief Transformation Officer della Capogruppo AXA Assicurazioni S.p.A., 51 anni, una laurea in Informatica presso l'Università degli Studi di Milano e oltre 20 anni di esperienza maturata inizialmente come strategic consultant in importanti società di consulenza, tra cui Andersen Consulting e McKinsey&Company e, negli ultimi quindici anni, come manager di alto livello presso importanti istituti finanziari, tra cui Unicredit e BPM.avrà il compito di guidare e accelerare, in tutte le imprese del Gruppo, il percorso strategico di trasformazione, modernizzazione e semplificazione, su cui AXA...

Roma, 14 set. (Adnkronos/Labitalia) - Il Gruppo AXA Italia, dal 1° settembre, ha nominato Chief Transformation Officer della Capogruppo AXA Assicurazioni S.p.A. Anna Maria Ricco, 51 anni, una laurea i ...

Due nuovi ingressi nell'Executive Committee di Axa

. Da settembre Anna Maria RIcco è Chief Trasformation Office della capogruppo Axa Assicurazioni spa. La manager, avrà il compito di guidare e accelerare, in tutte le imprese del Gruppo, il percorso st ...

Da settembre Anna Maria RIcco è Chief Trasformation Office della capogruppo Axa Assicurazioni spa. La manager, avrà il compito di guidare e accelerare, in tutte le imprese del Gruppo, il percorso st