Autumn Nations Cup | il nuovo torneo di rugby potrebbe essere un’esclusiva Amazon

Scatterà venerdì 13 novembre l'Autumn Nations Cup, la nuova competizione di rugby che, di fatto, andrà a sostituire i tradizionali Test Match. Sul mondo della palla ovale potrebbe piombare la società statunitense di e-commerce Amazon che starebbe pensando di iscriversi alla corsa per aggiudicarsi i diritti di trasmissione del torneo. Sia la stampa inglese che la piattaforma WalesOnline hanno riportato che il colosso americano starebbe cercando di inserirsi nelle trattative per ottenere quest'importante esclusiva. Tutto è cominciato nel mese di febbraio quando il Six Nations Council ha comunicato di aver raggiunto l'intesa per vendere in unico pacchetto i diritti televisivi delle sei principali nazionali del rugby.

