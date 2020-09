Attualmente positivi | morti e ricoverati per Covid | un bollettino pesante

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 settembre 2020) Calano in maniera netta i nuovi casi da coronavirus rispetto a ieri, ma solo perché come sempre la domenica si analizzano molti meno tamponi rispetto agli altri giorni. Di conseguenza i numeri dell'ultimorilasciato dal ministero della Salute non sono affatto da sottovalutare: in 24 ore sono stati registrati 1.008 nuovi casi a fronte di 14(in rialzo rispetto alla scorsa settimana) 316 guariti. Continua a crescere in maniera costante il numero degli: ad agosto erano circa 15mila, oggi sono 39.187. Un dato che non deve far dormire sonni tranquilli, soprattutto se abbinato a quelli degli ospedali: icon sintomi sono 2.122 (+80), mentre quelli in terapia intensiva sono 197 (+10). Per quanto riguarda le regioni, in tripla cifra di nuovi casi ci sono il ...