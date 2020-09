Attenzione agli zaini troppo pesanti | ecco cosa può accadere

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 14 settembre 2020) Oggi per molti bambini e ragazzi è iniziata la scuola, per altri invece inizierà a breve. I materiali da portare sono molteplici e spesso si sovraccarica lo zaino. Il carico sulla colonna vertebrale, non provoca scoliosi come molte persone pensano. Secondo gli esperti, indossare uno zainopesante non provoca la scoliosi. Le cause del mal di schiena sono per lo più legate a problemi di postura sbata. Tuttavia, anche se si tende ad escludere l’insorgenza di scoliosi, comunque bisogna considerare gli effetti del peso eccessivo dello zaino sulla schiena degli alunni. Bisognerebbe cercare di portare solo il minimo ed indispensabile, e se possibile lasciare gli oggetti ed i libri in esubero a casa o a scuola.comporta il peso eccessivo dello zaino indossato quotidianamente? Si ...