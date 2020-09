Attacco al potere 2 – Trama | trailer e cast del film su Italia 1

Leggi su giornal

(Di lunedì 14 settembre 2020)al2 è ilche1 propone per la sua prima serata di oggi, 14 settembre 2020. Si tratta del sequel dial– Olympus Has Fallen e vede alla regia Babak Najafi. Ladial2 ritorna a parlarci di Mike Banning, alle prese con il suo futuro ruolo di padre. Quando una serie di eventi provocheranno una carneficina, Banning si ritrova a guidare una missione di soccorso per proteggere il Presidente. Scopriamo gli altri dettagli, ile gli attori che compongono ilal2 – LaMike Banning e il suo staff assistono all’da ...