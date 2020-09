Attacco al potere 2: Morgan Freeman e Gerard Butler non sono mai nella stessa scena, ecco perché (Di lunedì 14 settembre 2020) Morgan Freeman e Gerard Butler non hanno mai recitato assieme per l'intera durata delle riprese di Attacco al potere 2. Morgan Freeman e Gerard Butler non compaiono mai nella stessa scena di Attacco al potere 2. I due attori non hanno recitato assieme, per l'intera durata delle riprese della pellicola, a causa di una lunga serie di conflitti ed errori di programmazione. Nelle scena nel corridoio della Casa Bianca il regista a utilizzato delle controfigure e i volti di Freeman e di Butler non vengono mai mostrati assieme nella medesima inquadratura. ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 14 settembre 2020)non hanno mai recitato assieme per l'intera durata delle riprese dial2.non compaiono maidial2. I due attori non hanno recitato assieme, per l'intera durata delle riprese della pellicola, a causa di una lunga serie di conflitti ed errori di programmazione. Nellenel corridoio della Casa Bianca il regista a utilizzato delle controfigure e i volti die dinon vengono mai mostrati assiememedesima inquadratura. ...

mattdm12 : Io stasera guardo Attacco al Potere 2 per ovvi motivi che non credo di dover spiegare ecco - Mauxa : Stasera su Italia 1 #Attaccoalpotere 2, con Gerard Butler e Aaron Eckhart - LinkaTv : E' iniziato Attacco al potere 2 su #italia1 Clicca qui per classifica tweet: - cinemaniaco_fb : ?????????????? Attacco al potere 2: Morgan Freeman e Gerard Butler non sono mai nella stessa scena, ecco perché… - cmsandreas : @blancacms ma c’è attacco al potere 2 -