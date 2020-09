Atletica, Tortu e Bogliolo in scena a Bellinzona prima del Golden Gala (Di lunedì 14 settembre 2020) Domani sera, martedì 15 settembre, Filippo Tortu tornerà in pista a Bellinzona, ultimo appuntamento prima del Golden Gala che si terrà giovedì allo Stadio Olimpico di Roma. Tra i principali avversari ci sarà il sudafricano Akani Simbine, tra i migliori del 2020 con 9.91, l’esperto olandese Churandy Martina, lo statunitense Demek Kemp e il giovane tedesco fresco di 10.14 Joshua Hartmann. Nel meeting che ha annunciato il rientro alle gare del primatista del mondo dei 400 Wayde Van Niekerk, c’è un ampio gruppo azzurro che conta di far bene. Anche per Luminosa Bogliolo sarà l’antipasto del Golden Gala Pietro Mennea. L’azzurra dovrà vedersela nei 100hs con ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 settembre 2020) Domani sera, martedì 15 settembre, Filippotornerà in pista a, ultimo appuntamentodelche si terrà giovedì allo Stadio Olimpico di Roma. Tra i principali avversari ci sarà il sudafricano Akani Simbine, tra i migliori del 2020 con 9.91, l’esperto olandese Churandy Martina, lo statunitense Demek Kemp e il giovane tedesco fresco di 10.14 Joshua Hartmann. Nel meeting che ha annunciato il rientro alle gare deltista del mondo dei 400 Wayde Van Niekerk, c’è un ampio gruppo azzurro che conta di far bene. Anche per Luminosasarà l’antipasto delPietro Mennea. L’azzurra dovrà vedersela nei 100hs con ...

Una gran bella notizia per tutto il mondo dell’atletica leggera. Il re dei 400 ostacoli sarà al Golden Gala Pietro Mennea. È infatti ufficiale la presenza di Karsten Warholm allo Stadio Olimpico di Ro ...

Tortu+Bogliolo: da Bellinzona si vede Roma

Martedì il primatista italiano nei 100 in Svizzera con Simbine, che ritroverà giovedì al Golden Gala. L’ostacolista sfida la Visser, attesa all’Olimpico. Dal Molin, Kaddari, Randazzo, Bruni: c’è tanta ...

