Ascolti TV | Domenica 13 settembre 2020. A Casa Tutti Bene 14.53% (2,7 mln), Live 14.53% (2 mln). Venier non sfonda (14.58%-13.75%), Fialdini (14.24%) batte D’Urso (12.17%) (Di lunedì 14 settembre 2020) Barbara D'urso Nella serata di ieri, Domenica 12 settembre 2020, su Rai1 – dalle 21.35 alle 23.31 – il film A Casa Tutti Bene ha conquistato 2.766.000 spettatori pari al 14.53% di share. Su Canale 5 – dalle 21.32 all’1.23 - Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.022.000 spettatori pari al 14.53% di share (Buonanotte Live di 1 minuto e 20 secondi: 707.000 – 17.47%). Su Rai2 la decima stagione di Hawaii Five 0 ha catturato l’attenzione di 1.103.000 spettatori (5.19%), NCIS New Orleans ha ottenuto 952.000 spettatori (4.7%) e Bull ha raccolto 804.000 spettatori con il 4.62%. Su Italia1 la prima tv di Shark – Il primo squalo ha intrattenuto 1.510.000 spettatori con ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 14 settembre 2020) Barbara D'urso Nella serata di ieri,12, su Rai1 – dalle 21.35 alle 23.31 – il film Aha conquistato 2.766.000 spettatori pari al 14.53% di share. Su Canale 5 – dalle 21.32 all’1.23 -– Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.022.000 spettatori pari al 14.53% di share (Buonanottedi 1 minuto e 20 secondi: 707.000 – 17.47%). Su Rai2 la decima stagione di Hawaii Five 0 ha catturato l’attenzione di 1.103.000 spettatori (5.19%), NCIS New Orleans ha ottenuto 952.000 spettatori (4.7%) e Bull ha raccolto 804.000 spettatori con il 4.62%. Su Italia1 la prima tv di Shark – Il primo squalo ha intrattenuto 1.510.000 spettatori con ...

see_lallero : Daydreamer non ha aiutato Domenica Live e la Fialdini supera la d'Urso alla prima puntata. - tuttotv_info : Ascolti Tv | Domenica 13 settembre 2020. Live Non è la d'Urso riparte dal 14,5%, debutto fiacco per Mara Venier - A… - tuttotv_info : Ascolti Tv | Domenica 13 settembre 2020. Live Non è la d’Urso riparte dal 14,5%, debutto fiacco per Mara Venier - TrashLover3 : @GiusCandela Domenica In senza concorrenza. Non capisco la scelta di Canale 5 di portare in prima serata un progra… - blogtivvu : Ascolti TV di domenica 13 settembre 2020, esordio tiepido per Live Non è la d’Urso battuta dal film di Gabriele Muc… -