Ascolti tv, dati Auditel domenica 13 settembre: testa a testa tra A casa tutti bene e Live (Di lunedì 14 settembre 2020) Rai1 si aggiudica la prima serata tv di domenica con il film A casa tutti bene che ha conquistato 2 milioni 766mila spettatori con il 14.53% di share. Su Canale 5 il ritorno di Live – Non è la D’Urso ha avuto 2 milioni 22mila spettatori con il 14.53% di share. Ascolti tv prime time La programmazione televisiva di ieri prevedeva poi su Italia1 il film Shark – Il primo squalo che ha interessato 1 milione 510mila spettatori con l’8.07% di share. Su Rai3 Papillon, remake dell’opera del 1973, ha intrattenuto 1 milione 280mila spettatori con il 6.73% di share, mentre su Rai2 l’appuntamento con la serie Hawaii Five-0 è stato scelto da 1 milione 103mila spettatori con il 5.19% di share, seguito da un episodio della serie NCIS New Orleans, ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 14 settembre 2020) Rai1 si aggiudica la prima serata tv dicon il film Ache ha conquistato 2 milioni 766mila spettatori con il 14.53% di share. Su Canale 5 il ritorno di– Non è la D’Urso ha avuto 2 milioni 22mila spettatori con il 14.53% di share.tv prime time La programmazione televisiva di ieri prevedeva poi su Italia1 il film Shark – Il primo squalo che ha interessato 1 milione 510mila spettatori con l’8.07% di share. Su Rai3 Papillon, remake dell’opera del 1973, ha intrattenuto 1 milione 280mila spettatori con il 6.73% di share, mentre su Rai2 l’appuntamento con la serie Hawaii Five-0 è stato scelto da 1 milione 103mila spettatori con il 5.19% di share, seguito da un episodio della serie NCIS New Orleans, ...

