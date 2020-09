Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 13 settembre 2020 (Di lunedì 14 settembre 2020) dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 13 settembre 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il film A casa tutti bene ha ottenuto 2776 spettatori (share 14.54%); su Canale5 la puntata di Live – Non è la d’Urso ha avuto 2022 spettatori (14.53%). Su Italia1 il film Shark – Il primo squalo ha ottenuto 1510 spettatori (8.07%); su Rai2 l’episodio di Hawaii Five-0 ha totalizzato 1103 spettatori (5.19%), mentre quello di NCIS New Orleans 952 (4.71%); su Rai3 il film Papillon ha intrattenuto 1280 spettatori (6.73%); su Rete4 il film Unknown – Senza Identità 860 spettatori (4.68%); su La7 L’aria che tira speciale ne ha ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 14 settembre 2020)dei programmi più visti di13, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film A casa tutti bene ha ottenuto 2776 spettatori (share 14.54%); su Canale5 la puntata di Live – Non è la d’Urso ha avuto 2022 spettatori (14.53%). Su Italia1 il film Shark – Il primo squalo ha ottenuto 1510 spettatori (8.07%); su Rai2 l’episodio di Hawaii Five-0 ha totalizzato 1103 spettatori (5.19%), mentre quello di NCIS New Orleans 952 (4.71%); su Rai3 il film Papillon ha intrattenuto 1280 spettatori (6.73%); su Rete4 il film Unknown – Senza Identità 860 spettatori (4.68%); su La7 L’aria che tira speciale ne ha ...

