Ascolti Tv 13 settembre 2020, rombano i motori di Tv8 e di Barbara d'Urso (Di lunedì 14 settembre 2020) Ascolti Tv domenica 13 settembre 2020. Barbara d'Urso riparte alla grande con il suo Live . Gina Lollobrigida, Fabrizio Corona, il cast del primo Gf, la signora Mondello tra gli ospiti del programma ... Leggi su leggo (Di lunedì 14 settembre 2020)Tv domenica 13d'riparte alla grande con il suo Live . Gina Lollobrigida, Fabrizio Corona, il cast del primo Gf, la signora Mondello tra gli ospiti del programma ...

team_world : Riassunto di questo 11 settembre: •Icarus Falls di Zayn ha raggiunto i 2 miliardi di ascolti su Spotify????… - antoniogenna : Ieri e oggi in TV 14/09/2020 — Ascolti italiani di domenica 13 settembre 2020: 2,7 milioni (14,5%) per il film A ca… - AnonymeRai : ? #AscoltiTv di domenica #13settembre ? - il_Case : Domenica 13 settembre 2020. A Casa Tutti Bene 14.53% (2,7 mln), Live 14.53% (2 mln). Venier non sfonda (14.58%-13.7… - VigilanzaT : Ascolti Tv, Fialdini boom batte D'Urso e Venier (in calo) -