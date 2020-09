Arte Contemporanea, la gallerista Lia Rumma: Ignorati dalle istituzioni, siamo isolati (Di lunedì 14 settembre 2020) Un restauro conservativo per togliere tutto e riportare alla luce “un’architettura libera da ogni orpello in modo che fosse un punto di incontro universale per Arte e cultura”. È quello voluto per l’Antico Arsenale di Amalfi da Lia Rumma, nome noto nel mondo dell’Arte, gallerista che ha nella sua scuderia nomi che vanno da Marina Abramovic a Vanessa Beecroft, Alfredo Jaar, William Kentridge, Anselm Kiefer, Joseph Kosuth, Ilya & Emilia Kabakov, e Haim Steinbach, solo per citarne alcuni. Un restauro necessario per portare avanti un progetto complesso che ha il suo fulcro in quello che accadde nell’ottobre 1968, quando grazie a Marcello Rumma, illuminato collezionista, editore e mecenate, e curata da Germano Celant, si tenne proprio nell’Arsenale ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 14 settembre 2020) Un restauro conservativo per togliere tutto e riportare alla luce “un’architettura libera da ogni orpello in modo che fosse un punto di incontro universale pere cultura”. È quello voluto per l’Antico Arsenale di Amalfi da Lia, nome noto nel mondo dell’che ha nella sua scuderia nomi che vanno da Marina Abramovic a Vanessa Beecroft, Alfredo Jaar, William Kentridge, Anselm Kiefer, Joseph Kosuth, Ilya & Emilia Kabakov, e Haim Steinbach, solo per citarne alcuni. Un restauro necessario per portare avanti un progetto complesso che ha il suo fulcro in quello che accadde nell’ottobre 1968, quando grazie a Marcello, illuminato collezionista, editore e mecenate, e curata da Germano Celant, si tenne proprio nell’Arsenale ...

