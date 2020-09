Arriva Mrs. America, dove e quando vedere la serie con Cate Blanchett sulle sfide del femminismo Usa (Di lunedì 14 settembre 2020) Mrs. America – grande successo della primavera televisiva negli Stati Uniti e protagonista delle nomination agli Emmy 2020 – è finalmente pronta al debutto italiano, atteso l’8 ottobre su TIMVISION PLUS. La miniserie FX in nove episodi è stata creata e sceneggiata da Dahvi Waller e rievoca, seppur romanzandola, la lunga battaglia per la ratifica dell’Equal Rights Amendment (ERA) negli Stati Uniti e l’aspra opposizione mossa dall’attivista antifemminista Phyllis Schafly. Gli eventi narrati in Mrs. America sono ambientati negli anni ’70, in una fase di feroci scontri sociali e precari equilibri politici. Alcune fra le femministe più in vista dell’epoca – da Gloria Steinem a Bella Abzug e Betty Friedan – sono coinvolte in prima persona nelle lotte per ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 14 settembre 2020) Mrs.– grande successo della primavera televisiva negli Stati Uniti e protagonista delle nomination agli Emmy 2020 – è finalmente pronta al debutto italiano, atteso l’8 ottobre su TIMVISION PLUS. La miniFX in nove episodi è stata creata e sceneggiata da Dahvi Waller e rievoca, seppur romanzandola, la lunga battaglia per la ratifica dell’Equal Rights Amendment (ERA) negli Stati Uniti e l’aspra opposizione mossa dall’attivista antifemminista Phyllis Schafly. Gli eventi narrati in Mrs.sono ambientati negli anni ’70, in una fase di feroci scontri sociali e precari equilibri politici. Alcune fra le femministe più in vista dell’epoca – da Gloria Steinem a Bella Abzug e Betty Friedan – sono coinvolte in prima persona nelle lotte per ...

