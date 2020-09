Arriva il nuovo singolo di Alicia Keys “Love looks better” (Di lunedì 14 settembre 2020) Pochi giorni fa, la star mondiale Alicia Keys ha pubblicato il suo nuovo singolo "Love looks Better", estratto dal suo settimo album in uscita il 18 settembre "Alicia" (RCA Records). Il brano è un'esplosione di energia per l`artista, che recentemente è stata incoronata come artista R&B del 21esimo secolo con più certificazioni RIAA. "Love looks Better", scritto e prodotto dalla stessa Alicia insieme al frontman dei OneRepublic Ryan Tedder, è già disponibile in digitale ed entrerà in rotazione radiofonica venerdì 18 settembre. Alicia Keys ha presentato il singolo pochi giorni fa in anteprima live durante l`NFL Kickoff 2020, dopo aver annunciato la ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 14 settembre 2020) Pochi giorni fa, la star mondialeha pubblicato il suo"LoveBetter", estratto dal suo settimo album in uscita il 18 settembre "" (RCA Records). Il brano è un'esplosione di energia per l`artista, che recentemente è stata incoronata come artista R&B del 21esimo secolo con più certificazioni RIAA. "LoveBetter", scritto e prodotto dalla stessainsieme al frontman dei OneRepublic Ryan Tedder, è già disponibile in digitale ed entrerà in rotazione radiofonica venerdì 18 settembre.ha presentato ilpochi giorni fa in anteprima live durante l`NFL Kickoff 2020, dopo aver annunciato la ...

FiorellaMannoia : “Chissà da dove arriva una canzone”, da domani alle 14 il video... e nel frattempo il nuovo album prende forma ??… - stanzaselvaggia : Ah ma quindi il nuovo ceppo del Covid arriva dalle ostriche, ecco perché quest’estate si sono ammalati tanti ricchi. - EmpoliCalcio : ?? Marco Olivieri è un nuovo calciatore azzurro! L'attaccante classe 1999 arriva a titolo temporaneo dalla… - zazoomblog : Arriva il nuovo singolo di Alicia Keys “Love looks better” - #Arriva #nuovo #singolo #Alicia #“Love - maddaflo : RT @THEREALMYSSKETA: CIAO TESÓ GUARDA PARLATO DI NUOVO CON L’OMS IL VACCINO PER L’INVIDIA NON ARRIVA PROPRIO NE DOMANI NE MAI METTITI IL CU… -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva nuovo Ternana, arriva un nuovo test: sfiderà due ex, ma non solo Calcio Fere Calciomercato Torino: in arrivo Murru, trovato l’accordo con la Sampdoria

Continua il mercato del Torino. Come riporta Gianluca Di Marzio è quasi fatta per Nicola Murru, che è pronto a diventare un nuovo giocatore granata. Il terzino si trasferirà dalla Sampdoria in prestit ...

Passione camper: ecovip e giovani preferiscono la casa viaggiante

Alla faccia del Covid. Non lo dicono a voce alta, ma la sintesi d’annata per i produttori di camper è questa: bloccati fino a maggio dal lockdown, in tre mesi si sono rifatti alla grande del tempo per ...

Continua il mercato del Torino. Come riporta Gianluca Di Marzio è quasi fatta per Nicola Murru, che è pronto a diventare un nuovo giocatore granata. Il terzino si trasferirà dalla Sampdoria in prestit ...Alla faccia del Covid. Non lo dicono a voce alta, ma la sintesi d’annata per i produttori di camper è questa: bloccati fino a maggio dal lockdown, in tre mesi si sono rifatti alla grande del tempo per ...