Argentina: il tango in crisi per il Covid-19 (Di lunedì 14 settembre 2020) Argentina: il Covid-19 manda il tango in crisi. Gli artisti invocano aiuti, dito puntato contro Buenos Aires “Il tango e’ in emergenza”. E’ questo il grido lanciato da numerose associazioni e musicisti indipendenti, che chiedono al governo argentino e all’amministrazione della capitale Buenos Aires maggior sostegno pubblico per una delle piu’ conosciute manifestazioni della cultura… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 14 settembre 2020): il-19 manda ilin. Gli artisti invocano aiuti, dito puntato contro Buenos Aires “Ile’ in emergenza”. E’ questo il grido lanciato da numerose associazioni e musicisti indipendenti, che chiedono al governo argentino e all’amministrazione della capitale Buenos Aires maggior sostegno pubblico per una delle piu’ conosciute manifestazioni della cultura… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Argentina tango Argentina, Covid-19 manda il tango in crisi. Artisti invocano aiuti - DIRE.it Dire Sora " Il "Mata hari discobar" vi aspetta con i corsi di ballo di gruppo, tango argentino, salsa e liscio

Caparrós ritorna al genere giallo nella Buenos Aires del tango

LA STORIA Buenos Aires, 1933. Il calciatore argentino del River Plate, Bernabé Ferreyra, è scomparso. Da questo fatto di cronaca si snodano i fili del nuovo giallo scritto dallo scrittore e giornalist ...

