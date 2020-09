Anzio | Coronavirus | 34 le persone attualmente positive

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 14 settembre 2020): al momento i cittadini positivi sono in totale 34, con un nuovo caso registrato sul territorio comunale. Di questi 5 sono ricoverati in ospedale mentre 29 sono in isolamento domiciliare. A renderlo noto è il Sindaco della città, Candido De Angelis, sulla base delle comunicazioni dell'Asl Roma 6.