Antonella Elia al GF Vip ammette: “Sono ancora innamora di Pietro” (Di martedì 15 settembre 2020) Antonella Elia al Grande Fratello Vip ha ammesso di essere ancora innamorata di Pietro Delle Piane e di averlo baciato dopo Temptation Island. Antonella Elia ha debuttato nel ruolo di opinionista nella prima puntata di questa sera della quinta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Il conduttore, durante il corso della serata, non … L'articolo Antonella Elia al GF Vip ammette: “Sono ancora innamora di Pietro” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 15 settembre 2020)al Grande Fratello Vip ha ammesso di essereta di Pietro Delle Piane e di averlo baciato dopo Temptation Island.ha debuttato nel ruolo di opinionista nella prima puntata di questa sera della quinta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Il conduttore, durante il corso della serata, non … L'articoloal GF Vip: “Sonodi Pietro” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Matilde49700034 : RT @iiridella: #GFVIP antonella elia è proprio l'amore mio comunque, dobbiamo proteggerla. - iiridella : #GFVIP antonella elia è proprio l'amore mio comunque, dobbiamo proteggerla. - 1eretomaniiiaa : unpopular opinion: antonella elia mi sta sulle palle, e zorzi per me ha già vinto. #GFVIP - hazsbxby : 'è l'età' Antonella Elia asfalta tutti mi uccido AHAHAAH #GFVIP - sml_alee : Ma insieme alla Vento perché non facciamo entrare anche Antonella Elia c’è la combo perfetta #GFVIP -