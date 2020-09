Antonella Clerici gli auguri social per il primo giorno di scuola di Maelle (Di lunedì 14 settembre 2020) Ritorno a scuola faticoso e non privo di polemiche quello segnato da questo 14 settembre 2020 che si annuncia un anno per gli studenti di tutti i livelli incerto e decisamente anomalo. Antonella Clerici, mamma di Maelle, ha fatto gli auguri social di un buon anno scolastico alla figlia che affronta la prima media. Antonella Clerici è una mamma presente e si prende cura della figlia personalmente e questo inizio d’anno scolastico è per Maelle originale e ricco di sorprese da più punti di vista: “Si va… prima media. primo giorno di scuola… Entri bambina uscirai adulta… Buon cammino amore mio.” Un augurio ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 14 settembre 2020) Ritorno afaticoso e non privo di polemiche quello segnato da questo 14 settembre 2020 che si annuncia un anno per gli studenti di tutti i livelli incerto e decisamente anomalo., mamma di, ha fatto glidi un buon anno scolastico alla figlia che affronta la prima media.è una mamma presente e si prende cura della figlia personalmente e questo inizio d’anno scolastico è peroriginale e ricco di sorprese da più punti di vista: “Si va… prima media.di… Entri bambina uscirai adulta… Buon cammino amore mio.” Uno ...

QuotidianPost : Antonella Clerici gli auguri social per il primo giorno di scuola di Maelle - kinkyrobbins : antonella clerici e paola perego - poetalino : @lapennanicola65 @antoclerici @RaiUno Purtroppo Elisa isoardi non ha gli agganci all'interno della rai che ha Antonella Clerici - 361_magazine : #primogiornodiscuola l'emozione di #AntonellaClerici - zazoomblog : Antonella Clerici il post commuove: tempo di cambiamenti per la conduttrice - #Antonella #Clerici #commuove: #tempo -