Antonella Clerici emozionata saluta la figlia al primo giorno di scuola

(Di lunedì 14 settembre 2020) Il 14 settembre hanno riaperto le scuole Oggi, per quasi tutti, a eccezione di quelle regioni che hanno spostato l’inizio dellaa causa del referendum e delle elezioni, è ildi. Dopo mesi, bambini e adolescenti tornano tra i banchi dopo un periodo di lezioni online a causa della pandemia. Molti vip hanno cosìto i propri figli e avuto un pensiero per questoimportante.anchela cui bambina, Maelle si prepara aldimedia. View this post on Instagram Si va… prima mediadi ...

361_magazine : #primogiornodiscuola l'emozione di #AntonellaClerici - zazoomblog : Antonella Clerici il post commuove: tempo di cambiamenti per la conduttrice - #Antonella #Clerici #commuove: #tempo - Barbara73284945 : #domenicalive barbara d urso sembra un misto tra Antonella clerici e la regina Maria antonietta - evelinaflachi : RT @bubinoblog: SU RAI1 È SEMPRE MEZZOGIORNO, IL FIABESCO PROMO CON ANTONELLA CLERICI - ARRIGOTERESA : RT @Cinguetterai: Promo di #ÈSempreMezzogiorno, il nuovo programma di Antonella Clerici ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Clerici

Antonella Clerici pubblica poche foto della figlia Maelle, solitamente senza mostrarne il volto, ma non è la prima volta che racconta ai suoi fan momenti di vita quotidiana della ragazzina. Lo scorso ...Oggi è il primo giorno di scuola per la maggior parte dei bambini e ragazzi italiani. Un giorno speciale che molti genitori vivono con un po’ di ansia per via della pandemia da coronavirus in atto. Tr ...