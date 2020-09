"Antifascisti soltanto contro la Meloni?". Calenda, la bomba che "ribalta" le regionali: sapete chi è questo sindaco? | Video (Di lunedì 14 settembre 2020) Carlo Calenda è sotto attacco per la scelta di sostenere Ivan Scalfarotto, il candidato di Matteo Renzi per le elezioni regionali in Puglia. C'è chi lo accusa di scarsa coerenza, ma il leader di Azione ha precisato che con l'ex premier le differenze e le distanze rimangono, ma nel caso specifico considera Scalfarotto il miglior governatore possibile. Un'altra accusa che gli viene rivolta è che così facendo favorisce Raffaele Fitto, il candidato del centrodestra e secondo alcuni dei “fascisti”. Su questo punto Calenda ha fatto un intervento da applausi: “L'antifascismo è una cosa seria. Il peggior danno alla memoria della resistenza lo fanno quelli che la usano a giorni alterni per ragioni politiche. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) Carlo; sotto attacco per la scelta di sostenere Ivan Scalfarotto, il candidato di Matteo Renzi per le elezioniin Puglia. C'; chi lo accusa di scarsa coerenza, ma il leader di Azione ha precisato che con l'ex premier le differenze e le distanze rimangono, ma nel caso specifico considera Scalfarotto il miglior governatore possibile. Un'altra accusa che gli viene rivolta; che così facendo favorisce Raffaele Fitto, il candidato del centrodestra e secondo alcuni dei “fascisti”. Supuntoha fatto un intervento da applausi: “L'antifascismo; una cosa seria. Il peggior danno alla memoria della resistenza lo fanno quelli che la usano a giorni alterni per ragioni politiche. ...

ivan_rocca1 : @Alessandrobate3 @sruotolo1 Leggo libri da quando ero adolescente. E sono passati diversi anni. E molti libri. E an… - lavizzara : Quindi, durante l'era fascista la violenza era fascista, durante l'era antifascista la violenza è 'fascista'. Gli a… - theDivergent2 : @Maxartist8 @Marco_dreams Per me Willy era una persona. È stata massacrata da un branco di teste di cazzo. Non legg… -

Ultime Notizie dalla rete : Antifascisti soltanto Portland, la polizia uccide l'«antifascista» coinvolto nell'omicidio dell'estremista di destra Il Manifesto Napoli contro Salvini, in piazza anche striscioni per Willy Monteiro Duarte

È partito in Largo Berlinguer, nel cuore di Napoli, il corteo di antifascisti e antirazzisti in opposizione al comizio che Matteo Salvini, leader della Lega, terrà questo pomeriggio in piazza Matteott ...

Matteo Salvini semina odio? Vauro e il colpo in testa, il leghista impiccato: il vero fascismo è a sinistra

La violenza in politica ha una matrice spiccatamente di sinistra nella storia della Repubblica. Dal 1974 al 1988, ossia in appena quattordici anni, le Brigate Rosse hanno rivendicato 86 omicidi. Le vi ...

È partito in Largo Berlinguer, nel cuore di Napoli, il corteo di antifascisti e antirazzisti in opposizione al comizio che Matteo Salvini, leader della Lega, terrà questo pomeriggio in piazza Matteott ...La violenza in politica ha una matrice spiccatamente di sinistra nella storia della Repubblica. Dal 1974 al 1988, ossia in appena quattordici anni, le Brigate Rosse hanno rivendicato 86 omicidi. Le vi ...