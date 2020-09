Anticipazioni Una vita 15 settembre – Trama puntata (Di lunedì 14 settembre 2020) Una vita ritorna nel pomeriggio di Canale 5 del 15 settembre 2020. La soap spagnola ci regalerà uno dei momenti più attesi dagli appassionati italiani. Abbiamo infatti appena assistito a delle evoluzioni che riguardano Ramon e la sua famiglia. Alfredo alla fine ha rivelato a Lolita il ruolo che Genoveva ha avuto per tutto questo tempo e la moglie di Antonito non reagirà di certo bene. Le Anticipazioni di Una vita ci parlano di un ceffone: come reagirà la rivale? Una vita, Anticipazioni 15 settembre 2020 Genoveva è stata smascherata e a tradirla è stata Alfredo. Quest’ultimo non ha mai visto di buon occhio la ragazza e pur di salvare le apparenze, non esiterà a rivelare che non ha mai smesso di essere sua complice. ... Leggi su giornal (Di lunedì 14 settembre 2020) Unaritorna nel pomeriggio di Canale 5 del 152020. La soap spagnola ci regalerà uno dei momenti più attesi dagli appassionati italiani. Abbiamo infatti appena assistito a delle evoluzioni che riguardano Ramon e la sua famiglia. Alfredo alla fine ha rivelato a Lolita il ruolo che Genoveva ha avuto per tutto questo tempo e la moglie di Antonito non reagirà di certo bene. Ledi Unaci parlano di un ceffone: come reagirà la rivale? Una152020 Genoveva è stata smascherata e a tradirla è stata Alfredo. Quest’ultimo non ha mai visto di buon occhio la ragazza e pur di salvare le apparenze, non esiterà a rivelare che non ha mai smesso di essere sua complice. ...

Antonio18243297 : RT @OGiannino: Quindi, secondo le anticipazioni, la “riforma del fisco” che ha in mente il governo, riguarda solo IRPEF e famiglie, gli aut… - GossipItalia3 : “Uomini e donne” anticipazioni, Maria De Filippi ‘snatura’ il format: una nuova regola #gossipitalianews - tuttotv_info : Una Vita, le trame dal 14 al 20 settembre 2020 - Una Vita, le trame dal 14 al 20 settembre 2020 Ecco le anticipazio… - marcofontebasso : RT @OGiannino: Quindi, secondo le anticipazioni, la “riforma del fisco” che ha in mente il governo, riguarda solo IRPEF e famiglie, gli aut… - AvitabileFranto : RT @OGiannino: Quindi, secondo le anticipazioni, la “riforma del fisco” che ha in mente il governo, riguarda solo IRPEF e famiglie, gli aut… -