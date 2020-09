Anticipazioni Un posto al sole dal 14 al 18 settembre 2020 | Giulia incontra Marcello

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 14 settembre 2020) Ledi “Unal” della settimana che va dal 14 al 18. Nella puntata di lunedì 14, ancora delusa dalla ruffa ad opera dell’uomo che si nascondeva dietro la falsa identità diSermonti,sta per fare un’importante scoperta. Marina è felice con Fabrizio, ma Roberto ha nuovamente delle mire su di lei. Per aumentare le popolarità del Vulcano, Patrizio fa una proposta, ma non trova il consenso di Silvia. I due sono protagonisti di uno scontro acceso. Nella puntata di martedì 15vuole lasciarsi alle spalle la storia con ...