Ant-Man 3: Jonathan Majors sarà il villain del film? (Di lunedì 14 settembre 2020) Jonathan Majors, star di Lovecraft Country, sembra sia entrato a far parte del cast di Ant-Man 3 con il ruolo del villain. Ant-Man 3 sembra aver trovato il proprio villain: Jonathan Majors, star della serie Lovecraft Country dovrebbe infatti far parte del cast. Il sito di Deadline sostiene inoltre che l'attore interpreterà un iconico personaggio dei fumetti: Kang il Conquistatore. Il terzo capitolo delle avventure del supereroe Marvel sarà scritto da Jeff Loveness e alla regia dovrebbe tornare Peyton Reed. Il protagonista di Ant-Man 3 sarà, ovviamente, Paul Rudd, affiancato per la terza volta dall'affascinante Evangeline Lilly. Rudd aveva recentemente parlato del progetto raccontando al suo amico e collega Chris Evans: "Non so cosa dovrei dire o cosa dovrei non ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 14 settembre 2020), star di Lovecraft Country, sembra sia entrato a far parte del cast di Ant-Man 3 con il ruolo del. Ant-Man 3 sembra aver trovato il proprio, star della serie Lovecraft Country dovrebbe infatti far parte del cast. Il sito di Deadline sostiene inoltre che l'attore interpreterà un iconico personaggio dei fumetti: Kang il Conquistatore. Il terzo capitolo delle avventure del supereroe Marvel sarà scritto da Jeff Loveness e alla regia dovrebbe tornare Peyton Reed. Il protagonista di Ant-Man 3 sarà, ovviamente, Paul Rudd, affiancato per la terza volta dall'affascinante Evangeline Lilly. Rudd aveva recentemente parlato del progetto raccontando al suo amico e collega Chris Evans: "Non so cosa dovrei dire o cosa dovrei non ...

