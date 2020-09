Andrea Pirlo ha conseguito il patentino Uefa Pro da allenatore (Di lunedì 14 settembre 2020) Andrea Pirlo è ufficialmente un allenatore. Il neo tecnico della Juve, infatti, ha sostenuto l'esame a Coverciano, conseguendo il patentino Uefa Pro e potrà così sedersi in panchina, domenica nella prima in Serie A dei bianconeri contro la Samp, da prima guida della squadra. Non solo Andrea Pirlo. Nell'elenco dei nuovi tecnici patentati figurano anche Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia neopromosso in Serie A, Fabio Caserta, Marco Cassetti, Morgan De Sanctis, Paolo Montero e l'allenatrice della Nazionale femminile Under 17, Nazzarena Grilli. Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 14 settembre 2020)è ufficialmente un. Il neo tecnico della Juve, infatti, ha sostenuto l'esame a Coverciano, conseguendo ilPro e potrà così sedersi in panchina, domenica nella prima in Serie A dei bianconeri contro la Samp, da prima guida della squadra. Non solo. Nell'elenco dei nuovi tecnici patentati figurano anche Vincenzo Italiano,dello Spezia neopromosso in Serie A, Fabio Caserta, Marco Cassetti, Morgan De Sanctis, Paolo Montero e l'allenatrice della Nazionale femminile Under 17, Nazzarena Grilli.

