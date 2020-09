Andrea Piazzolla shock in diretta a Live-Non è la d’Urso: “Ho tentato il suicidio” (Di lunedì 14 settembre 2020) Nella puntata di Live-Non è la d’Urso in onda ieri 13 settembre 2020, tra gli ospiti ci sono stati anche Andrea Piazzolla e Gina Lollobrigida. E proprio nello spazio dedicato a questa vicenda, è arrivata una inattesa confessione che ha lasciato tutti senza parole. La d’Urso, dopo aver accolto Gina in studio, ha spiegato che Piazzolla ha scritto una lettera molto forte. Una lettera che serve per raccontare anche a lei, che non sa nulla di questa storia, fino a che punto si può arrivare a causa della cattiveria che ha subito in tutti questi anni. Andrea Piazzolla in diretta ha raccontato di aver tentato il suicidio: “Ho provato a impiccarmi” ha detto con le lacrime agli occhi e la voce rotta ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 14 settembre 2020) Nella puntata di-Non è la d’Urso in onda ieri 13 settembre 2020, tra gli ospiti ci sono stati anchee Gina Lollobrigida. E proprio nello spazio dedicato a questa vicenda, è arrivata una inattesa confessione che ha lasciato tutti senza parole. La d’Urso, dopo aver accolto Gina in studio, ha spiegato cheha scritto una lettera molto forte. Una lettera che serve per raccontare anche a lei, che non sa nulla di questa storia, fino a che punto si può arrivare a causa della cattiveria che ha subito in tutti questi anni.inha raccontato di averil suicidio: “Ho provato a impiccarmi” ha detto con le lacrime agli occhi e la voce rotta ...

