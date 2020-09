Andrea di York sarà «cancellato» (anche) dalle celebrazioni per i 100 anni di papà Filippo (Di lunedì 14 settembre 2020) Andrea di York, travolto dallo scandalo Epstein e «licenziato» dai doveri reali, è diventato secondo i sondaggi il meno popolare, forse il più odiato dei royal britannici. Dunque meno compare, meglio è (per la Corona). E infatti dopo essere stato cancellato dalle foto di nozze della primogenita Beatrice, il cocco (ex cocco?) della regina Elisabetta II sarà depennato anche dalle celebrazione per i cento anni del padre Filippo d’Edimburgo, che lo scorso 10 giugno ha spento novantanove candeline. Leggi su vanityfair (Di lunedì 14 settembre 2020) Andrea di York, travolto dallo scandalo Epstein e «licenziato» dai doveri reali, è diventato secondo i sondaggi il meno popolare, forse il più odiato dei royal britannici. Dunque meno compare, meglio è (per la Corona). E infatti dopo essere stato cancellato dalle foto di nozze della primogenita Beatrice, il cocco (ex cocco?) della regina Elisabetta II sarà depennato anche dalle celebrazione per i cento anni del padre Filippo d’Edimburgo, che lo scorso 10 giugno ha spento novantanove candeline.

Già «depennato» dall'album di nozze della figlia Beatrice, il principe sarà escluso pure dai festeggiamenti per il centenario di Filippo d'Edimburgo. Perché da quando è stato travolto dallo scandalo E ...

