"Ancora". Stefano De Martino, dopo mesi di lontananza scoppia di nuovo la pace (Di lunedì 14 settembre 2020) Momento davvero emozionante quello vissuto alcune ore fa dal conduttore e ballerino Stefano De Martino. Infatti è riuscito finalmente a incontrarsi con una persona, con la quale pare che in passato ci siano stati dei problemi. Parliamo di Marcello Sacchetta, che ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram un'immagine proprio in compagnia dell'ex di Belen Rodriguez. Sembra proprio che il rapporto si fosse deteriorato, ma ora hanno ritrovato finalmente pace e serenità. Hanno infatti trascorso alcuni giorni in barca, insieme ad altri amici stretti, ad Adelaide De Martino e alla compagna di Marcello, Giulia Pauselli. Adelaide è la sorella di Stefano, mentre Giulia ha avuto un breve flirt anche con De Martino, anche se questa vicenda risale ormai a ...

