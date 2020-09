Among Us: la Marina americana lo gioca su Twitch usando nickname razzisti ed è bufera (Di lunedì 14 settembre 2020) Dopo un breve periodo di pausa, la Marina militare americana torna nuovamente a fare dirette streaming di giochi su Twitch. La quiete però sembra avere vita breve dato che ora il canale sembra essere nuovamente sotto l'occhio del ciclone.Among Us è un party game online o locale con un massimo di dieci giocatori. Il gioco consente ai giocatori di scegliere i loro nickname prima dell'inizio di una partita, una caratteristica che ha acceso una discreta controversia nei confronti della diretta streaming dei militari. Alcuni hanno proprio utilizzato nickname razzisti e richiami al bombardamento in Giappone avvenuto nella seconda guerra mondiale, come ad esempio "Nagasaki" e "Japan1945".Alcuni hanno affermato che si trattava di ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 14 settembre 2020) Dopo un breve periodo di pausa, lamilitaretorna nuovamente a fare dirette streaming di giochi su. La quiete però sembra avere vita breve dato che ora il canale sembra essere nuovamente sotto l'occhio del ciclone.Us è un party game online o locale con un massimo di diecitori. Il gioco consente aitori di scegliere i loroprima dell'inizio di una partita, una caratteristica che ha acceso una discreta controversia nei confronti della diretta streaming dei militari. Alcuni hanno proprio utilizzatoe richiami al bombardamento in Giappone avvenuto nella seconda guerra mondiale, come ad esempio "Nagasaki" e "Japan1945".Alcuni hanno affermato che si trattava di ...

