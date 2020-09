"Alla Farnesina si erano stizziti, ora...". La Libia ricatta l'Italia, Salvini bombarda Di Maio (Di lunedì 14 settembre 2020) "Il governo si faccia rispettare". Matteo Salvini sprona Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, a rispondere a tono al ricatto del governo della Libia. Dal 1 settembre Bengasi trattiene in terra africana due pescherecchi di Mazara del Vallo, Atlantide e Medinea, e 18 marittimi, e chiede ora per rilasciarli lo scambio con 4 scafisti condannati in appello per la "strage di Natale" in cui morirono 49 migranti. Scafisti che i libici definiscono "quattro calciatori". Un oltraggio diplomatico che il leader della Lega non tollera. "Quando avevamo sollevato il dramma dei pescatori Italiani sequestrati dai libici, Alla Farnesina si erano stizziti. Dopo una settimana, la situazione è addirittura peggiorata e i libici ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) "Il governo si faccia rispettare". Matteosprona Giuseppe Conte e Luigi Di, ministro degli Esteri, a rispondere a tono al ricatto del governo della. Dal 1 settembre Bengasi trattiene in terra africana due pescherecchi di Mazara del Vallo, Atlantide e Medinea, e 18 marittimi, e chiede ora per rilasciarli lo scambio con 4 scafisti condannati in appello per la "strage di Natale" in cui morirono 49 migranti. Scafisti che i libici definiscono "quattro calciatori". Un oltraggio diplomatico che il leader della Lega non tollera. "Quando avevamo sollevato il dramma dei pescatorini sequestrati dai libici,si. Dopo una settimana, la situazione è addirittura peggiorata e i libici ...

Roma, 14 set. (askanews) - Cresce l'attività del sistema Paese in Cina che mette a servizio dell'export made in Italy la lunga esperienza di Veronafiere in Asia con Vinitaly, di ICE tramite "I Love IT ...

Pescherecci sequestrati in Libia, il sindaco di Mazara: "Tensione insopportabile"

"La tensione a Mazara del Vallo si sta facendo insopportabile". Lo ha detto all'Ansa il sindaco Salvatore Quinci commentando la vicenda dei pescherecci "Antartide" e "Medinea" sequestrati lo scorso pr ...

