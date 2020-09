Algeria, giornalista rischia quattro anni per ‘minaccia all’integrità’. Ma stava solo facendo il suo lavoro (Di lunedì 14 settembre 2020) “Sin dal primo giorno ho fatto unicamente il mio lavoro di giornalista. Se mi trovo qui adesso è perché ho seguito le proteste di Hirak in modo del tutto indipendente. Scorrete ancora una volta la mia pagina Facebook, leggete tutti i post e poi ditemi se ho scritto qualcosa che potesse minacciare l’unità nazionale o se mi solo limitato a riportare i fatti”. Sono le parole pronunciate l’8 settembre da Khaled Drareni nel processo d’appello che lo riguarda, il cui esito dovrebbe essere reso noto domani. Drareni, rappresentante di Reporter senza frontiere per l’Algeria, corrispondente da Algeri per l’emittente francese TV5 Monde e fondatore e direttore del portale Casbah Tribune, è in carcere dal 27 marzo. Il 10 agosto è stato giudicato colpevole ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) “Sin dal primo giorno ho fatto unicamente il miodi. Se mi trovo qui adesso è perché ho seguito le proteste di Hirak in modo del tutto indipendente. Scorrete ancora una volta la mia pagina Facebook, leggete tutti i post e poi ditemi se ho scritto qualcosa che potesse minacciare l’unità nazionale o se milimitato a riportare i fatti”. Sono le parole pronunciate l’8 settembre da Khaled Drareni nel processo d’appello che lo riguarda, il cui esito dovrebbe essere reso noto domani. Drareni, rappresentante di Reporter senza frontiere per l’, corrispondente da Algeri per l’emittente francese TV5 Monde e fondatore e direttore del portale Casbah Tribune, è in carcere dal 27 marzo. Il 10 agosto è stato giudicato colpevole ...

Molto mediatizzato il caso di Khaled Drareni, giornalista corrispondente per il canale francese TV5Monde e per l’ong Reporters Sans Frontières sta avendo una vasta eco anche al di fuori dell’Algeria, ...

La repressione stampa preoccupa Simonetta Sommaruga

L’arresto e la detenzione di giornalisti corrisponde a un soffocamento delle aspirazioni alla democrazia. Lo ha affermato la presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga a Ginevra ad una confer ...

