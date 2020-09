Alena Seredova | il compagno e la figlia insieme | è la foto più dolce di sempre

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 14 settembre 2020) Perè stata un’estate piena d’amore. La nascita della primaavuta da Alessandro Masi ha reso la coppia ancora più unita e innamorata. Vivienne Charlotte è venuta alla luce lo scorso maggio e ha portato sorrisi e gioia in una famiglia già molto unita. Che comprende ovviamente i figli che la modella ceca ha avuto dall’ex marito Gigi Buffon, David Lee, 10 anni, e Louis Thomas, 12, che proprio qualche giorno fa ha mostrato pronti per tornare a scuola. Dopo l’addio a Buffon, laha ricostruito, un passo dopo l’altro, la sua vita e oggi non potrebbe essere più felice. Dopo un divorzio doloroso, è riuscita a ritrovare il sorriso con il cugino di Lapo Elkann che l’ha anche resa mamma per la terza volta. (Continua dopo la ...