Al via la seduta sulla sfiducia al sindaco di Palermo Orlando (Di lunedì 14 settembre 2020) PALERMO – È iniziata la seduta del consiglio comunale di Palermo che discuterà la mozione di sfiducia presentata da 19 consiglieri comunali d’opposizione ne confronti del sindaco Leoluca Orlando. La seduta è presieduta da Salvatore Orlando. Il documento in questo momento viene letto a Sala delle Lapidi da Cesare Mattaliano, uno dei firmatari. Per il via libera alla sfiducia serviranno 24 voti sui quaranta componenti dell’assemblea. Il sindaco e l’intera giunta sono presenti in Aula. Leggi su dire (Di lunedì 14 settembre 2020) PALERMO – È iniziata la seduta del consiglio comunale di Palermo che discuterà la mozione di sfiducia presentata da 19 consiglieri comunali d’opposizione ne confronti del sindaco Leoluca Orlando. La seduta è presieduta da Salvatore Orlando. Il documento in questo momento viene letto a Sala delle Lapidi da Cesare Mattaliano, uno dei firmatari. Per il via libera alla sfiducia serviranno 24 voti sui quaranta componenti dell’assemblea. Il sindaco e l’intera giunta sono presenti in Aula.

FcInterNewsit : CdS - Inter, oggi doppia seduta dopo la domenica di riposo. Da domani via al ciclo di amichevoli - crisimeone : RT @realfedem: Ho visto una signora di 80 anni seduta sulla panchina fuori dall'ospedale. Stava piangendo perché suo marito è ricoverato e… - paoloangeloRF : Morbidelli: 'Ultimi giri come una seduta psicologica' - therealreessa : In un minuscolo paese sperduto, grande forse quanto la via principale del mio, seduta sull'aiuola del cortile di qu… - disicaterina : RT @realfedem: Ho visto una signora di 80 anni seduta sulla panchina fuori dall'ospedale. Stava piangendo perché suo marito è ricoverato e… -

Ultime Notizie dalla rete : via seduta Palermo: al via seduta Sala delle Lapidi per sfiducia a Orlando siciliareport.it Al via la nuova settimana politica all’Emiciclo, domani si riunisce il consiglio regionale

L’Aquila. La settimana politica del Consiglio regionale dell’Abruzzo si apre domani alle 10.30 con la convocazione della Seconda Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture”. In programma l’esa ...

Via intitolata a Indro Montanelli, dopo le polemiche una strada anche a Enzo Biagi

L’intitolazione di una strada a Indro Montanelli è ancora oggetto di polemica a distanza. Nell’ultima seduta del consiglio comunale di Vasto, in provincia di Chieti, è stata approvata la proposta dell ...

L’Aquila. La settimana politica del Consiglio regionale dell’Abruzzo si apre domani alle 10.30 con la convocazione della Seconda Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture”. In programma l’esa ...L’intitolazione di una strada a Indro Montanelli è ancora oggetto di polemica a distanza. Nell’ultima seduta del consiglio comunale di Vasto, in provincia di Chieti, è stata approvata la proposta dell ...