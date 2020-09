Ai domiciliari per prostituzione, continua a vedere gente o si fa trovare a casa del vicino: arrestata (Di lunedì 14 settembre 2020) Ai domiciliari per reati in materia di prostituzione, continua a violare le prescrizioni della misura cautelare: in una circostanza è stata sorpresa dai carabinieri con una persona non autorizzata ad ... Leggi su foggiatoday (Di lunedì 14 settembre 2020) Aiper reati in materia dia violare le prescrizioni della misura cautelare: in una circostanza è stata sorpresa dai carabinieri con una persona non autorizzata ad ...

marcotravaglio : La mascotte. “Se vince il No, Conte va a casa” (Roberto Formigoni, pregiudicato per corruzione agli arresti domicil… - Mov5Stelle : Roberto Formigoni, 74 anni, campa di politica dal 1984. Condannato a 5 anni e 10 mesi per corruzione, è attualmente… - Capezzone : Ricapitolando, ehm, se ho letto bene le Gazzette Unificate delle Procure, gli arresti domiciliari per i tre commerc… - Graroar : RT @Mov5Stelle: Roberto Formigoni, 74 anni, campa di politica dal 1984. Condannato a 5 anni e 10 mesi per corruzione, è attualmente agli ar… - Stefano47510568 : RT @Mov5Stelle: Roberto Formigoni, 74 anni, campa di politica dal 1984. Condannato a 5 anni e 10 mesi per corruzione, è attualmente agli ar… -

Ultime Notizie dalla rete : domiciliari per È ai domiciliari per spaccio: trovata in giro in centro con della droga in tasca L'Arena Le priorità dei Fratelli Bianchi: “Dovremo bere acqua di rubinetto?”

Marco e Gabriele Bianchi hanno cominciato a fare i conti con le condizioni della vita dietro le sbarre. I due hanno vissuto un primo periodo di prigionia in isolamento, a causa delle necessarie precau ...

Cesena, Referendum 20 e 21 settembre: seggi speciali per chi è contagiato o si trova in quarantena

Al Referendum popolare confermativo del 20 e 21 settembre potrà votare anche chi è in isolamento per Covid-19: saranno infatti istituiti seggi speciali per consentire di votare anche a coloro che hann ...

Marco e Gabriele Bianchi hanno cominciato a fare i conti con le condizioni della vita dietro le sbarre. I due hanno vissuto un primo periodo di prigionia in isolamento, a causa delle necessarie precau ...Al Referendum popolare confermativo del 20 e 21 settembre potrà votare anche chi è in isolamento per Covid-19: saranno infatti istituiti seggi speciali per consentire di votare anche a coloro che hann ...