(Di lunedì 14 settembre 2020) BARI - 'Gli agricoltori pugliesi sono vittime di un crimine, quello della spesa del Psr ferma al 30%, abbiamo un grosso debito con questo settore vitale per la nostra economia, messo in ginocchio ...

LaGazzettaWeb : Agricoltura, Laricchia (M5s): «Puntiamo a promozione estera dei nostri prodotti» - Trmtv : Agricoltura, Laricchia: “Sottoscrivo con piacere il contratto presentato da Confagricoltura Puglia” - TRMh24 : Confagricoltura Puglia: firmato il contratto per il rilancio dell'agricoltura da Fitto, Emiliano, Laricchia e Scalf… -

Ultime Notizie dalla rete : Agricoltura Laricchia

BARI - «Gli agricoltori pugliesi sono vittime di un crimine, quello della spesa del Psr ferma al 30%, abbiamo un grosso debito con questo settore vitale per la nostra economia, messo in ginocchio dall ...A una settimana dalle Elezioni Regionali in Puglia, il candidato di centrodestra Raffaele Fitto presenta il suo programma elettorale assicurando che non sarà “un ritorno al passato”, a quando cioè ha ...