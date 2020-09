Agricoltura, Gallinella domani nel Sannio: l’annuncio di Maglione (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – domani il presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, Filippo Gallinella, sarà nel Sannio per visitare alcune realtà produttive, accompagnato dal deputato e portavoce M5S Pasquale Maglione. La prima visita della giornata si terrà a San Bartolomeo in Galdo, alle ore 10, dove Gallinella visiterà la sede di ‘Sole e Sapori’, una cooperativa agricola nata nel 2011, che si sta lentamente espandendo nel mercato attraverso un’offerta di prodotti che va dalla terra al consumatore, passando per un processo di lavorazione tradizionale. Nel pomeriggio, alle ore 16, Gallinella visiterà i viticoltori del gruppo ‘Indigena’, nato dall’unione ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –il presidente della Commissionedella Camera dei Deputati, Filippo, sarà nelper visitare alcune realtà produttive, accompagnato dal deputato e portavoce M5S Pasquale. La prima visita della giornata si terrà a San Bartolomeo in Galdo, alle ore 10, dovevisiterà la sede di ‘Sole e Sapori’, una cooperativa agricola nata nel 2011, che si sta lentamente espandendo nel mercato attraverso un’offerta di prodotti che va dalla terra al consumatore, passando per un processo di lavorazione tradizionale. Nel pomeriggio, alle ore 16,visiterà i viticoltori del gruppo ‘Indigena’, nato dall’unione ...

