Aggredisce ex moglie | arrestato 40enne

Napoli – Ieri mattina gli agenti del Commissariato Scampia, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti nel quartiere Scampia per una lite familiare. I poliziotti sono stati avvicinati da una donna che ha raccontato di essere vittima di comportamenti violenti da parte dell'ex marito il quale, già in altre occasioni, l'aveva aggredita con schiaffi per futili motivi. Gli agenti hanno trovato all'esterno dell'abitazione l'uomo che, in forte stato di agitazione, stava colpendo il citofono dello stabile. M.M., napoletano di 40 anni con precedenti di polizia, è statoper maltrattamenti in famiglia.