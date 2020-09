Agente Emerson Palmieri: «Ritorno in Serie A possibile» (Di lunedì 14 settembre 2020) L’Agente di Emerson Palmieri ha parlato del futuro dell’esterno del Chelsea, obiettivo di mercato di Juventus, Napoli e Inter Fernando Garcia, Agente di Emerson Palmieri, ha parlato ai microfoni di Inside Futbol del futuro dell’esterno del Chelsea che interessa a Juventus, Napoli e Inter. «Non posso dire niente ma il Ritorno in Italia è una possibilità», ha concluso il procuratore sportivo dell’italo-brasiliano. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 settembre 2020) L’diha parlato del futuro dell’esterno del Chelsea, obiettivo di mercato di Juventus, Napoli e Inter Fernando Garcia,di, ha parlato ai microfoni di Inside Futbol del futuro dell’esterno del Chelsea che interessa a Juventus, Napoli e Inter. «Non posso dire niente ma ilin Italia è una possibilità», ha concluso il procuratore sportivo dell’italo-brasiliano. Leggi su Calcionews24.com

junews24com : Agente Emerson Palmieri: «Juve? Il ritorno in Italia è una possibilità» - - napolista : L’agente di Emerson Palmieri: “Possibile che torni in Italia. Napoli e Juve? Non posso dire nulla, ora” Con alcune… - Fantacalcio : Futuro Emerson Palmieri, parla l'agente: 'Può tornare in Serie A' - passione_inter : Emerson Palmieri, l'agente conferma: 'Ritorno in Italia? Ipotesi possibile' - - FcInterNewsit : L'agente di Emerson Palmieri evita le voci di mercato: 'Juventus o Napoli? Non posso dire nulla in questo momento' -